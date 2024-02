Lula assina indicação de juiz que julgará cassação de Moro no TRE-PR

O escolhido foi José Rodrigo Sade, que era o favorito para a vaga e contava com apoio do Grupo Prerrogativas edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT) assinou, nesta quarta-feira (7), a indicação do juiz José Rodrigo Sade para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), informa a coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. A indicação é importante pois o tribunal a aguardava para agendar o julgamento das ações que podem levar à cassação do mandato do ex-juiz suspeito e atual senador da República, Sergio Moro (União-PR).

Moro é investigado por abuso de poder econômico, caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação durante sua campanha eleitoral em 2022. Ele é alvo de ações do PT e do PL, que já tiveram a data para seu julgamento remarcada duas vezes. O TRE precisa de quórum máximo para julgamento de ações que envolvam cassação de mandato, por isso a necessidade de que o presidente da República indicasse o último nome que faltava. >>> LEIA TAMBÉM: Tony Garcia antecipa que Lula escolheu quem vai julgar Sergio Moro no TRE-PR

continua após o anúncio

Sade, o escolhido, era o favorito para a vaga e contava com o apoio do grupo Prerrogativas, mesmo já tendo sido advogado de um grande aliado de Moro, o ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) em uma ação fora do campo do direito eleitoral. “Acreditamos que o Sade tem mais condições de examinar com isenção o processo e está menos contaminado das influências do Moro no Paraná”, afirmou o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, de acordo com a coluna da Malu Gaspar.

A indicação deve ser publicada no Diário Oficial da União até amanhã, quinta-feira (8).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: