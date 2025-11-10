TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sul

      Lula lidera disputa presidencial no RS; Zucco aparece à frente na corrida pelo governo

      Presidente segue o favorito dos gaúchos, enquanto disputa pelo Piratini tem cenário apertado entre Zucco, Edegar Pretto e Juliana Brizola

      Lula - Estaleiro Ecovix, Rio Grande (RS) - 24.02.2025 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - Uma sondagem eleitoral divulgada neste sábado (8) revela que o deputado federal Luciano Zucco (PL) aparece na liderança para o governo do Rio Grande do Sul, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem na corrida presidencial entre os eleitores gaúchos.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Os dados são de uma consulta realizada pela Studio Pesquisas nos dias 5 e 6 de novembro com 1.008 entrevistados em todo o estado. Segundo o levantamento, publicado pelo Brasil de Fato, a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A maioria dos participantes ainda se declara indecisa sobre o voto em 2026.

      Disputa pelo Piratini

      Na corrida ao Palácio Piratini, Luciano Zucco lidera com 18,7% das intenções de voto. Ele é seguido por Edegar Pretto (PT), com 15,6%, e Juliana Brizola (PDT), com 13,8%. Em seguida aparecem Gabriel Souza (MDB) com 5,7%, Covatti Filho (PP) com 3,6% e Marcelo Maranata (PSDB) com 1,8%. Votos brancos e nulos somam 12,6%, e 28,4% dos entrevistados afirmaram estar indecisos.

      De acordo com a Studio, a pesquisa foi feita por telefone, por meio de sistema automatizado (URA reversa), e considerou cotas de sexo, idade, escolaridade e região.

      Senado: Eduardo Leite e Van Hattem na frente

      Na disputa pelas duas cadeiras do Senado Federal, o atual governador Eduardo Leite (PSD) aparece em primeiro lugar com 40,9% das intenções de voto, seguido de Marcel Van Hattem (Novo), com 34,9%. Luiz Carlos Heinze (PP) e Manuela D’Ávila (sem partido) surgem com 29,2% e 28,2%, respectivamente. Já Paulo Pimenta (PT) registra 20,5%, e Sanderson (PL), 7%.

      Os indecisos somam 29,8%, e 3,6% dos entrevistados declararam voto branco ou nulo.

      Lula lidera com folga entre os gaúchos

      Na corrida presidencial, Lula mantém vantagem com 32,7% das intenções de voto no Rio Grande do Sul. O governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece com 25,8%, seguido por Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, com 8,3%. O mineiro Romeu Zema (Novo) marca 5,6%, e Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, 2,5%.

      Brancos e nulos somam 13,6%, e 13,5% dos entrevistados permanecem indecisos.

      Avaliação de governo e popularidade

      Entre os gaúchos, Lula tem 38,2% de aprovação e 51,8% de reprovação. Tarcísio de Freitas aparece com 27,8% de aprovação e 65,8% de reprovação, enquanto Ratinho Júnior é aprovado por 26,2% e reprovado por 59,5%. Romeu Zema tem 33,9% de aprovação e 57,1% de reprovação, e Ronaldo Caiado divide opiniões: 48% aprovam e 48% reprovam sua gestão.

      Artigos Relacionados

      Tags