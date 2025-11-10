Lula lidera disputa presidencial no RS; Zucco aparece à frente na corrida pelo governo

247 - Uma sondagem eleitoral divulgada neste sábado (8) revela que o deputado federal Luciano Zucco (PL) aparece na liderança para o governo do Rio Grande do Sul, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem na corrida presidencial entre os eleitores gaúchos.

Os dados são de uma consulta realizada pela Studio Pesquisas nos dias 5 e 6 de novembro com 1.008 entrevistados em todo o estado. Segundo o levantamento, publicado pelo Brasil de Fato, a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A maioria dos participantes ainda se declara indecisa sobre o voto em 2026.

Disputa pelo Piratini

Na corrida ao Palácio Piratini, Luciano Zucco lidera com 18,7% das intenções de voto. Ele é seguido por Edegar Pretto (PT), com 15,6%, e Juliana Brizola (PDT), com 13,8%. Em seguida aparecem Gabriel Souza (MDB) com 5,7%, Covatti Filho (PP) com 3,6% e Marcelo Maranata (PSDB) com 1,8%. Votos brancos e nulos somam 12,6%, e 28,4% dos entrevistados afirmaram estar indecisos.

De acordo com a Studio, a pesquisa foi feita por telefone, por meio de sistema automatizado (URA reversa), e considerou cotas de sexo, idade, escolaridade e região.

Senado: Eduardo Leite e Van Hattem na frente

Na disputa pelas duas cadeiras do Senado Federal, o atual governador Eduardo Leite (PSD) aparece em primeiro lugar com 40,9% das intenções de voto, seguido de Marcel Van Hattem (Novo), com 34,9%. Luiz Carlos Heinze (PP) e Manuela D’Ávila (sem partido) surgem com 29,2% e 28,2%, respectivamente. Já Paulo Pimenta (PT) registra 20,5%, e Sanderson (PL), 7%.

Os indecisos somam 29,8%, e 3,6% dos entrevistados declararam voto branco ou nulo.

Lula lidera com folga entre os gaúchos

Na corrida presidencial, Lula mantém vantagem com 32,7% das intenções de voto no Rio Grande do Sul. O governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece com 25,8%, seguido por Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, com 8,3%. O mineiro Romeu Zema (Novo) marca 5,6%, e Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, 2,5%.

Brancos e nulos somam 13,6%, e 13,5% dos entrevistados permanecem indecisos.

Avaliação de governo e popularidade

Entre os gaúchos, Lula tem 38,2% de aprovação e 51,8% de reprovação. Tarcísio de Freitas aparece com 27,8% de aprovação e 65,8% de reprovação, enquanto Ratinho Júnior é aprovado por 26,2% e reprovado por 59,5%. Romeu Zema tem 33,9% de aprovação e 57,1% de reprovação, e Ronaldo Caiado divide opiniões: 48% aprovam e 48% reprovam sua gestão.