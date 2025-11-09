Helder Barbalho rebate Trump: "é melhor agir do que postar"

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), reagiu de forma contundente às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acusou o Brasil de devastar a floresta amazônica para construir uma estrada. Em publicação nas redes sociais neste domingo (9), o chefe do Executivo paraense ironizou o discurso do líder norte-americano e ressaltou os avanços do Brasil em políticas ambientais.

Em tom firme, o governador afirmou que Trump deveria se preocupar menos em criticar e mais em agir contra a crise climática. “Em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano Donald Trump deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas”, escreveu.

Na postagem, Helder Barbalho lembrou que o Brasil alcançou uma redução histórica no desmatamento da Amazônia, com destaque para o Pará, que apresentou o melhor resultado entre os estados da região. Ele ainda enfatizou os investimentos expressivos do governo Lula (PT) na preservação ambiental: “Poderia celebrar a redução histórica no desmatamento da Amazônia — com destaque para o estado do Pará, que obteve o seu melhor resultado. Ou, no mínimo, seguir o exemplo do governo do Brasil e investir mais de US$ 1 bilhão para salvar florestas no mundo".

Em tom bem-humorado, o governador finalizou o recado com um convite para que o presidente norte-americano participe da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que começa nesta segunda-feira (10) em Belém. “Ainda dá tempo de passar na COP30, presidente Trump. Esperamos você com um tacacá. É melhor agir do que postar”, concluiu.