"Mauro Cid é um HD ambulante", diz Gleisi ao comentar operação da PF contra Bolsonaro

'Há muita coisa além da fraude no cartão de vacinação', afirmou a presidente nacional do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou nesta quarta-feira (3) pelo Twitter a importância da quebra do sigilo das mensagens do celular do Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro (PL) - o militar e o ex-ocupante do Planalto foram da Operação Venire que investiga falsificação em cartões de vacinação.

"Quebra do sigilo das mensagens do celular de Mauro Cid, braço direito de Bolsonaro, mostra muita coisa além da fraude no cartão de vacinação. Revela por exemplo que os arredores do genocida discutiram prisão de Alexandre de Moraes, ataques às urnas eletrônicas e pasmem, golpe de Estado. Esse Cid é um HD ambulante", afirmou.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou a busca e apreensão do passaporte, do celular e das armas de Bolsonaro.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, Bolsonaro deu o próprio CPF para que os dados fossem manipulados em seu nome. A PF disse que ele e Mauro Cid tinham "plena ciência" da mudança ilegal nos cartões de vacinação.

