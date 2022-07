Ministério da Mulher pede investigação sobre médicos por realizarem aborto em criança vítima de estupro

Apoie o 247

247 - O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos pediu uma investigação sobre os médicos responsáveis pelo aborto realizado no caso da criança de 11 anos estuprada em Santa Catarina. Os pedidos foram feitos por meio da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Segundo o portal UOL, a pasta solicitou a apuração da conduta dos médicos que fizeram o procedimento, e também pediu investigação sobre o vazamento do vídeo da audiência com a juíza Joana Ribeiro Zimmer. Nas gravações, Zimmer induz a garota a desistir do procedimento.

Após a repercussão do caso, a Justiça autorizou a menina a realizar o aborto e voltar para casa. O MPF argumentou que o Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, em Florianópolis, deveria garantir "a pacientes que procurem o serviço de saúde a realização de procedimentos de interrupção da gestação nas hipóteses de aborto legal".

