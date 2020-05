Moro chega à Polícia Federal em Curitiba e já começa a delatar Bolsonaro

247 - O ex-ministro da Justiça Sergio Moro chegou na sede da Polícia Federal em Curitiba no início da tarde deste sábado (2) e já começou a prestar depoimento sobre as acusações que fez a Jair Bolsonaro no ato de sua demissão do ministério.

Sergio Moro depõe neste momento no mesmo prédio da Polícia Federal onde o ex-presidente Lula permaneceu preso por 580 dias, em decorrência de uma perseguição promovida pelo ex-juiz.

O ex-ministro preparou um dossiê com o histórico de 15 meses de conversas no Whatsapp para provar as denúncias de interferência de Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal.

Na Polícia Federal em Curitiba, apoiadores de Jair Bolsonaro e de Moro aguardam a chegada do ex-ministro. Houve um princípio de confusão entre os grupos, que foram controlados pela polícia. Os manifestantes estão agora separados.

