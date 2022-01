"Moro não diz coisa com coisa!", diz Requião

Apoie o 247

247 - O ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião (sem partido), que pretende concorrer ao Palácio Iguaçu, afirmou pelo Twitter nesta sexta-feira (14) que o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato, não diz "coisa com coisa".

"Quando assisto no Twitter uma entrevista de Sergio Moro, lembro as entrevistas das candidatas a miss, meninas absolutamente superficiais e tolas. Sergio Moro não diz coisa com coisa! O que está havendo com este cara?", escreveu.

