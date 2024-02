Motoboy negro agredido no RS e preso após denunciar ação disse que se sentiu 'um saco de lixo'

Apoie o 247

247 - O motoboy negro que foi algemado à força por policiais militares, mesmo após levar uma facada, em Porto Alegre, disse que se sentiu "um saco de lixo" durante a ação policial.

Everton Henrique Goandete da Silva denunciou o racismo na ação e ainda declarou que a abordagem ao homem branco foi bem diferente. "Tinha que pegar o indivíduo e, como ele (o policial) me pegou, fazer igual. Só que eles não fizeram isso daí. Foram para cima de mim como se eu fosse um saco de lixo. E eu não sou um saco de lixo. Eu sou um trabalhador como todo mundo que tem nessa rua", afirmou Everton em entrevista à RBS TV, na manhã desta segunda-feira (19).

ATENÇÃO: Homem negro é vítima de tentativa de homicídio, mas ao ser chamada, a Brigada Militar prende a vítima, e não o agressor, no Rio Grande do Sul. Vítima foi algemada e colocada em camburão. O agressor, branco, pôde deixar o local, ir em casa e guardar a faca pic.twitter.com/hYHQMvRboE — Renato Souza (@reporterenato) February 17, 2024

