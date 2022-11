Mourão publica artigo no Estadão em que defende manifestações golpistas de bolsonaristas

Apoie o 247

247 - O vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), publicou nesta quinta-feira (10) artigo no Estado de S. Paulo no qual sai em defesa dos protestos golpistas realizados por bolsonaristas em diversas partes do país desde a proclamação do resultado da eleição presidencial, no último dia 30, que devolveu à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os atos, marcados por pedidos de "intervenção federal" e de golpe militar, são classificados por Mourão como "manifestações ordeiras e pacíficas da população".

"O Brasil não pode se permitir pensar fora da democracia. Mas ele precisa de respostas neste momento, não da fala de autoridades que não as oferecem e extrapolam de suas atribuições disparando ameaças e ofensas", diz o vice sobre os atos antidemocráticos.

"O acatamento a resultados de eleições caminha lado a lado com o respeito ao povo em suas legítimas manifestações", finaliza.

