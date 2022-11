Correia após relatório feito pela Defesa: 'pregar ditadura e conspirar contra a democracia é crime'

"Nada de fraude ou ilegalidades nas eleições foram encontradas no relatório das Forças Armadas", afirmou o deputado do PT-MG edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) fez críticas nesta quarta-feira (9) à iniciativa do governo Jair Bolsonaro em questionar o resultado da eleição. O petista repercutiu a nota assinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre Moraes, que destacou a falta de provas nas informações do relatório enviado à Corte eleitoral pelo Ministério da Defesa. A pasta comandada pelo general Paulo Sérgio Nogueira questionou a segurança das urnas eletrônicas.

"Nada de fraude ou ilegalidades nas eleições foram encontradas no relatório das Forças Armadas. Mesmo assim bolsonaristas insistem em intervenção militar. Pregar ditadura e conspirar contra a democracia é crime", disse Correia no Twitter.

Nada de fraude ou ilegalidades nas eleições foram encontradas no relatório das Forças Armadas. Mesmo assim bolsonaristas insistem em intervenção militar. Pregar ditadura e conspirar contra a democracia é crime.



Nota oficial — Tribunal Superior Eleitoral https://t.co/OrDmdvVixh November 10, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.