"O assassino ficará em casa curtindo o dia dos pais. E eu?", protesta filho de Marcelo Arruda

247 - Filho do petista Marcelo Arruda, Leonardo Miranda de Arruda publicou no Instagram na noite desta quarta-feira (10) uma nota pela qual condena a decisão judicial que liberou o bolsonarista Jorge Guaranho, assassino de seu pai, para cumprir prisão domiciliar.

"Através dessa nota, manifesto meu total desapontamento com a Justiça, as autoridades envolvidas e o Governo do Estado do Paraná. Neste dia 10 de Agosto, um mês do assassinato de meu pai, Marcelo Arruda, o Governo não se mostra preparado para receber um 'preso' em uma Clínica Médica Penitenciária por não conseguir oferecer estrutura suficiente e através do Juiz responsável permitindo a prisão domiciliar. Após ter cometido tamanha barbárie e acabado com a vida de um pai de família, o assassino ficará em casa, curtindo o dia dos pais com seu filho, se 'recuperando'. E eu? E nós filhos de Marcelo? Seguimos em busca de Paz e Justiça, por Marcelo Arruda!", publicou.

A decisão de mandar Guaranho para casa foi do juiz Gustavo Germano Francisco Arguello decidiu.

No começo de julho, Guaranho invadiu a festa de aniversário de Arruda aos gritos de "aqui é Bolsonaro" para matá-lo. O evento tinha como tema decorativo o ex-presidente Lula e o PT, partido pelo qual a vítima militava. Tudo foi filmado por câmeras de segurança.

