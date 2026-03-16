O que já se sabe sobre o caso do vereador e esposa encontrados mortos no Paraná

247 - A morte do vereador Gilmar Frigo e de sua esposa, a professora Clarice Sartoro Frigo, chocou moradores da pequena Boa Vista da Aparecida, no oeste do estado. O casal foi encontrado sem vida dentro da própria residência na manhã de domingo (15), em uma propriedade localizada na zona rural do município.

De acordo com informações publicadas pelo portal g1, com apuração do RPC Cascavel, a principal linha de investigação da polícia aponta para a hipótese de que o vereador teria matado a esposa e, em seguida, tirado a própria vida. A versão, porém, ainda é preliminar e será analisada durante a investigação oficial.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que a situação ainda está sendo apurada e que todas as circunstâncias do caso serão investigadas por meio de um inquérito policial. Equipes da polícia e da perícia estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.

Segundo o comunicado divulgado pelas autoridades, "Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realização dos primeiros levantamentos periciais e demais providências de polícia judiciária. Será instaurado Inquérito Policial com a finalidade de apurar de forma completa todas as circunstâncias dos fatos. [...] Outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, após o avanço das investigações e a conclusão do inquérito policial", afirmou a corporação.

Clarice Sartoro Frigo tinha 47 anos e atuava como professora da rede municipal de ensino, sendo servidora pública da cidade. Ela era conhecida na comunidade local pelo trabalho na educação e pelo envolvimento com atividades escolares.

Já Gilmar Frigo, de 45 anos, exercia seu primeiro mandato como vereador, eleito para o período de 2025 a 2028 pelo Partido Social Democrático (PSD). Antes de ingressar na vida política, ele trabalhava como motorista de ônibus.

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida divulgou uma nota lamentando a morte do casal e decretou luto oficial de três dias no município. Como parte das medidas adotadas, o expediente nas repartições públicas foi suspenso nesta segunda-feira (16), com exceção dos serviços considerados essenciais.

No comunicado oficial, a administração municipal prestou solidariedade à família e à comunidade local. "Neste momento de dor e consternação, o Município manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a toda a comunidade boavistense. [...] As circunstâncias dos fatos ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, motivo pelo qual o Município aguardará as informações oficiais para eventuais manifestações adicionais", afirmou a prefeitura.

A cidade, que tem cerca de oito mil habitantes, ficou abalada com o ocorrido. Moradores relataram surpresa com a notícia, já que o casal era conhecido na comunidade. Enquanto as investigações seguem em andamento, a polícia busca esclarecer o que aconteceu dentro da residência e confirmar oficialmente a dinâmica da morte do casal.