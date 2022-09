"Obrigado, Curitiba, por tudo que vocês fizeram por mim", diz Lula

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) fez um comício neste sábado (17) em Curitiba (PR), onde agradeceu à população pelo apoio que recebeu enquanto esteve injustamente preso por 580 dias na sede da Polícia Federal na capital paranaense.

"Tem gente que pensa que eu fiquei com ódio de Curitiba porque eu fiquei preso aqui. Se vocês soubessem, a cadeia me fez amar Curitiba, porque foi aqui, na cadeia, que eu conheci a Janja e foi aqui que nós decidimos nos casar. Tenho gratidão por Curitiba, respeito e muito mais carinho por homens e mulheres dessa cidade e desse estado que não mediram esforços para ficar 580 dias pedindo minha liberdade e gritando. Quero começar dizendo: obrigado, Curitiba, por tudo que vocês fizeram por mim e pelo Brasil", contou.

Em seu discurso, o ex-presidente rasgou elogios ao candidato a governador do Paraná Roberto Requião (PT). "Um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que esse companheiro [Requião], aos 80 anos, se filiou ao PT. Cidadãos como Requião existem poucos, com caráter, com a honradez e com o compromisso com o povo mais necessitado".

"Qualquer cidadão que tiver o mínimo de comportamento decente nesse mundo sabe que esse companheiro é um dos melhores senadores de toda a história do nosso país. Um cidadão que às vezes é bruto, não é delicado, às vezes ele fala coisa que não deveria falar, acha que não tem papa na língua. Mas quem é que não tem defeito? O que importa é que não tem nenhum político nesse país que defende a soberania nacional do que esse companheiro defendeu durante toda a sua vida política [como Requião]. O Paraná pode ter jeito, é só votar no Requião para governador no dia 2", completou. "O Requião é uma pessoa que merece nossa confiança, nosso respeito e que, portanto, merece ser governador do estado do Paraná".

