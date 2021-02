Paraná tem 578 pacientes na fila por vagas em hospitais

No estado, 164 pessoas estão no aguardo por um leito de terapia intensiva e 414 por leitos de enfermaria edit

247 - O estado do Paraná viu a fila de espera por leitos de Covid-19 aumentar em 30% nas últimas 24 horas, de acordo com informações passadas pelo diretor de Gestão em Saúde na Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, Vinicius Felipak, durante anúncio de lockdown na região pelo governador paranaense, Ratinho Júnior, nesta sexta-feira (26).

Enquanto na quinta-feira (25) 150 pessoas aguardavam vagas em UTI e 291 esperavam por vagas em leitos de enfermaria, totalizando 441 pacientes na fila, já na manhã desta sexta-feira o número subiu para 164 no aguardo de um leito de terapia intensiva e 414 esperando por leitos de enfermaria, totalizando 578 pacientes sem atendimento hospitalar.

Segundo o governador, este "é o pior momento da pandemia neste um ano de enfrentamento da doença".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.