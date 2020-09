Paulo Pimenta: delação da Odebrecht agora liberada será uma bomba contra Lava Jato

O deputado federal Paulo Pimenta apontou relação da saída do procurador Deltan Dallagnol da operação Lava Jato com a determinação do ministro Ricardo Lewandowski, que deu 48 horas para a operação liberar a Lula acordo de leniência da Odebrecht. “O que temem os procuradores e Sérgio Moro?”, questionou o parlamentar edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que há relação entre a saída do procurador da República Deltan Dallagnol da Lava Jato com a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que deu 48 horas, a partir desta quarta-feira (2), para a força-tarefa liberar a Lula acordo de leniência da Odebrecht.

“Será que é por isso que DD [Deltan Dallagnol] saiu de fininho e outros Golden Boys perderam o dono? O que temem os procuradores e Sérgio Moro ? Por que todo esse mistério?”, questionou Pimenta.

Saiba mais

O ministro Ricardo Lewandowski determinou à 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba do Paraná, da Lava Jato, que, em 48 horas, libere para a defesa do ex-presidente Lula o acesso integral ao acordo de leniência firmado entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal (STF).

O acesso já havia sido autorizado pela Segunda Turma do STF, mas foi descumprido pela Lava Jato, que condicionou a consulta a uma “a prévia audiência do Ministério Público Federal e da Odebrecht”.

