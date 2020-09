Perto de virar governador interino, presidente da Alesc é denunciado 12 vezes pelo MPF por lavagem de dinheiro

O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Julio Garcia, que está prestes a assumir como interino o governo do estado, foi denunciado doze vezes pelo Ministério Público Federal (MPF) pela prática de lavagem de dinheiro. Os três filhos e a ex-mulher do deputado também foram denunciados edit

247 - O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Julio Garcia (PSD), que está prestes a assumir como interino o governo do estado, foi denunciado doze vezes pelo Ministério Público Federal (MPF) pela prática de lavagem de dinheiro. Os três filhos e a ex-mulher do deputado também foram denunciados. A reportagem é do jornal O Globo.

Julio Garcia era sócio oculto da Apporti, uma empresa de tecnologia que venceu uma licitação com a Secretaria de Administração de Santa Catarina, aponta a denúncia do MPF. O dono da Apporti, Jefferson Colombo, fez repasses indiretos ao presidente da Alesc, através da compra de imóveis e bens para a família de Garcia, que somam cerca de R$ 2,5 milhões, acrescenta a reportagem. Os procuradores também denunciaram o empresário.

A Alesc vai votar nesta quinta-feira (17) a admissibilidade do processo de impeachment contra o atual governador Carlos Moisés (PSL). O parecer do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro (MDB), pela perda do mandato tanto de Moisés quanto de sua vice, Daniela Reinehr (sem partido), foi aprovado em comissão especial na terça-feira (15). O afastamento do cargo do governador e de sua vice deve acontecer imediatamente e quem assume é o presidente da Alesc.

