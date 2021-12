PF age como "milícia privada" de Bolsonaro, diz o policial antifascista Leonel Radde

O exemplo mais recente, para o vereador, é o novo desdobramento do caso Allan dos Santos edit

247 - O vereador Leonel Radde, do PT de Porto Alegre, criticou o aparelhamento de instituições como a Polícia Federal (PF), que passou a agir como uma "milícia privada" a serviço do governo Bolsonaro. O exemplo mais recente, para ele, é o novo desdobramento do caso Allan dos Santos.

Ontem (3), o governo exonerou mais uma servidora da PF envolvida na extradição do blogueiro. A PF demitiu na quarta-feira (1) uma delegada que atuava com a Interpol responsável pela ordem de prisão internacional contra o bolsonarista.

"O criminoso Allan dos Santos já conseguiu exonerar dois Delegados da Polícia Federal e tem policial que acha que a família Bolsonaro apoia a categoria", escreveu Radde, em seu Twitter.

