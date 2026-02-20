PF mira esquema de R$ 400 milhões em minério ilegal com alvo em Joinville

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (19) a Operação Trono de Ferro, que investiga um esquema de extração e comercialização ilegal de minério estimado em mais de R$ 400 milhões. As informações foram divulgadas pelas autoridades responsáveis pela ação, que inclui a cidade de Joinville, no Norte de Santa Catarina, entre os alvos das investigações.

De acordo com a PF, os agentes cumpriram 35 mandados judiciais — nove de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão — em seis municípios de cinco unidades federativas. Além de Joinville, a operação foi realizada em Macapá (AP), São Paulo (SP), Manaus (AM), São João del-Rei (MG) e Boa Vista (RR). A Justiça Federal determinou também o bloqueio de cerca de R$ 405 milhões em bens e valores ligados aos investigados.

A investigação central da PF aponta para uma organização criminosa que atuava na extração clandestina e posterior inserção de cassiterita — mineral de alto valor no mercado global, usado principalmente na produção de estanho — no mercado formal. Esse processo, conforme apurado, contava com permissões de lavra garimpeira fraudulentas, emissão de notas fiscais falsas e utilização de empresas de fachada para dissimular as transações.

Cassiterita ilegal e rotas de extração

Segundo a Polícia Federal, a cassiterita era extraída de garimpos ilegais em diversas regiões, incluindo áreas de garimpo no Amapá, em Roraima e até na Venezuela. O minério chegava ao mercado formal sob a aparência de legalidade por meio de documentos e empresas fictícias, o que teria permitido ao grupo criminoso movimentar expressivos valores financeiros.

A ação em Joinville e nas demais cidades integra uma estratégia da PF para desarticular a movimentação ilícita e apreender recursos vinculados ao esquema, além de prender os suspeitos de envolvimento direto nas fraudes. A operação Trono de Ferro reforça o combate a crimes ambientais e financeiros relacionados à exploração irregular de recursos minerais no Brasil.