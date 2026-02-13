Usiminas volta ao lucro no 4º trimestre de 2025 e reforça posição de caixa líquido

247 - A Usiminas encerrou o quarto trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 128,7 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 117,2 milhões registrado no mesmo período do ano anterior e também a perda de R$ 3,5 bilhões apurada no terceiro trimestre, impactada por baixas contábeis extraordinárias.

As informações foram divulgadas pelo site Brazil Stock Guide, que destacou a normalização das operações e a ausência de efeitos não recorrentes como fatores determinantes para a recuperação do resultado no período.

O Ebitda ajustado somou R$ 417 milhões entre outubro e dezembro, com recuo de 4% em relação ao trimestre anterior e de 19% na comparação anual. A margem permaneceu estável em 7%. A receita líquida atingiu R$ 6,2 bilhões, queda de 6% frente ao terceiro trimestre e de 5% na comparação com o quarto trimestre de 2024, refletindo menor demanda doméstica por aço e preços médios mais baixos.

No segmento de aço, as vendas totalizaram 1,08 milhão de toneladas no trimestre, retração de 2% ante o trimestre anterior, mas avanço de 2% em relação ao mesmo período de 2024. Já as vendas de minério de ferro alcançaram 2,46 milhões de toneladas, também 2% abaixo do terceiro trimestre, porém 12% superiores na base anual. As exportações ganharam maior participação, compensando parcialmente o enfraquecimento do mercado interno.

Apesar da pressão sobre margens, a geração de caixa mostrou evolução. O fluxo de caixa operacional chegou a R$ 1,1 bilhão no trimestre, resultando em fluxo de caixa livre de R$ 744 milhões. Ao final de dezembro, a companhia contabilizava R$ 6,9 bilhões em caixa e equivalentes, encerrando o período com posição de caixa líquido de R$ 444 milhões. No mesmo intervalo do ano anterior, a empresa apresentava dívida líquida de R$ 937 milhões.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela relação dívida líquida/Ebitda, ficou em -0,22 vez, configurando o perfil mais favorável dos últimos anos.

No acumulado de 2025, o Ebitda ajustado atingiu R$ 2 bilhões, avanço de 24% em relação ao exercício anterior, impulsionado principalmente pelo desempenho da mineração e pelo controle de custos. Ainda assim, a Usiminas fechou o ano com prejuízo líquido de R$ 2,9 bilhões, resultado impactado por baixas contábeis e efeitos extraordinários registrados ao longo do exercício.