CVM convoca Reag e ex-diretor a apresentar defesa por irregularidades

247 - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) iniciou na quarta-feira (11) a convocação da Reag Investimentos e de um ex-diretor da instituição para apresentação de defesa em processo administrativo que apura supostas irregularidades na administração de carteiras de valores mobiliários.

A peça acusatória foi assinada em 15 de dezembro de 2025. O ex-diretor citado é Ramon Pessoa Dantas, que à época dos fatos era responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários na gestora.

A Reag Investimentos consolidou sua atuação ao longo da década de 2020 com a oferta de fundos de crédito privado e produtos voltados a ativos alternativos e direitos creditórios. O modelo de negócios da empresa baseia-se na originação própria de operações e na distribuição por meio de parceiros do mercado financeiro.

Nesse contexto, a gestora estreitou relações com o Banco Master, instituição comandada por Daniel Vorcaro e com foco em crédito estruturado, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e captação via Certificados de Depósito Bancário (CDBs). A parceria entre as duas empresas ocorre principalmente na estruturação e aquisição de ativos de crédito.

Diversos fundos e carteiras vinculados ao ecossistema da Reag passaram a investir em operações originadas ou distribuídas pelo Banco Master. Essa conexão inseriu a gestora no mesmo circuito de captação de recursos e distribuição utilizado pelo banco.

Até o fechamento do texto original, não houve retorno dos acusados. O canal segue aberto para eventuais manifestações.