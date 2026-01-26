Cade ainda não executa multa milionária contra a CSN no caso Usiminas

247 - A multa de R$ 128,7 milhões aplicada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em razão do descumprimento de determinações no caso envolvendo a Usiminas, aguarda apenas um despacho final para ser efetivamente cobrada.

Fixada em outubro de 2025, a penalidade decorre da demora da CSN em reduzir sua participação acionária na concorrente, conforme exigência antitruste que determinava a venda das ações até julho de 2024, prazo cumprido apenas em agosto de 2025.

Embora o valor seja destinado à União, fontes do mercado avaliam, segundo o jornal O Tempo, que o pagamento representaria o reconhecimento da ilegalidade da presença da CSN no capital da Usiminas e cobram celeridade do Cade, que não informou previsão para a decisão final, enquanto a empresa também não se manifestou.