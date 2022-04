Pimenta questiona Mourão: em que democracia os opositores são mortos e torturados pelo estado?

"A cara de pau do miliciano e de quem o cerca é algo inexplicável", afirmou o deputado do PT-RS edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) criticou as declarações feitas pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, após o militar chamar o golpe de 64 de "revolução democrática".

"A cara de pau do miliciano e de quem o cerca é algo inexplicável. O vice do genocida, que deveria cuidar da Amazônia e não fez nada até agora, chamou a Ditadura de revolução democrática. Em que democracia os opositores são mortos e torturados pelo estado?", escreveu o parlamentar no Twitter.

Membros do governo Bolsonaro vêm exaltando a Ditadura Militar (1964-85) às vésperas das eleições. Em seu último ato como ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto emitiu no dia 30 de março um texto afirmando que o golpe de 64 "refletiu os anseios e as aspirações da população da época".

