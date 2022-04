Pimenta sobre Arthur do Val: 'mais um falso moralista desmascarado'

"Mamãe Tombei", ironizou o deputado do PT-RS em referência ao parlamentar Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, alvo de um processo de cassação na Alesp edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) criticou nesta terça-feira (12) o deputado estadual Arthur do Val (União Brasil-SP), após o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovar a cassação do parlamentar, conhecido como Mamãe Falei.

"MAMÃE TOMBEI: Cassação do mandato de Arthur do Val, vulgo Mamãe Falei do MBL é aprovada no Conselho de Ética da ALESP. Mais um falso moralista desmascarado!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O motivo do processo de cassação foi um áudio de teor sexista divulgado no começo de março, quando Arthur do Val disse que as mulheres da Ucrânia "são fáceis porque são pobres".

Ucranianas e descendentes de mulheres daquele país compareceram nesta segunda à Alesp com o objetivo de acompanhar a sessão. Elas reforçaram o repúdio à declaração do parlamentar.

