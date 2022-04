Pimenta sobre o novo ministro da Educação: 'será que o miliciano e genocida ainda acha que engana alguém?'

O deputado do PT-RS destacou que Jair Bolsonaro "resolveu colocar o braço direito de Milton Ribeiro" no comando do MEC edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) criticou a escolha do reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Anderson Correia, para ser o novo ministro da Educação. "Mais do mesmo: Após as inúmeras denúncias de corrupção no MEC, o miliciano resolveu colocar o braço direito de Milton Ribeiro no comando do ministério. Será que o genocida ainda acha que engana alguém?", escreveu o parlamentar no Twitter.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, o nome de Correia foi apoiado pelo Centrão e agrada aos evangélicos.

O agora ex-ministro da Educação Milton Ribeiro deixou a pasta após o episódio 'Bolsolão do MEC'. Ele afirmou que o governo prioriza, na liberação de verba, prefeituras com pedidos negociados por dois pastores (sem cargo na gestão federal).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MAIS DO MESMO: Após as inúmeras denúncias de corrupção no MEC, o miliciano resolveu colocar o braço direito de Milton Ribeiro no comando do ministério. Será que o genocida ainda acha que engana alguém? CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE