'Povo paga gasolina cara e aumento dos produtos', diz Gleisi sobre R$ 87,8 bi de dividendos da Petrobrás a acionistas

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) criticou, em suas redes sociais, a distribuição do montante de R$ 87,8 bilhões em dividendos da Petrobrás para acionistas privados, anunciada nesta quinta-feira (28).

"Mais uma leva de altos dividendos da Petrobras e desta vez os acionistas privados vão receber R$ 87,8 bilhões! É absurdo isso", escreveu a presidente nacional do PT em seu Twitter.

Para Gleisi, o problema está no paradoxo entre os altos preços cobrados pela gasolina da Petrobrás ao povo brasileiro, cujo bem-estar deveria ser a prioridade da estatal, e os lucros exorbitantes apresentados pela empresa. "O povo paga gasolina cara e também o aumento em cadeia dos produtos. Bolsonaro não resolve e ainda tira dinheiro dos estados pra tentar baixar o preço", completou a deputada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Petrobrás alega que "a aprovação do dividendo proposto é compatível com a sustentabilidade financeira da companhia no curto, médio e longo prazo e está alinhada ao compromisso de geração de valor para a sociedade e para os acionistas, assim como às melhores práticas da indústria mundial de petróleo e gás natural."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.