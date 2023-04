Prefeitura de Araucária defende promoção de sogra que casou sua filha de 16 anos com prefeito

Apoie o 247

ICL

247 - A prefeitura de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), se manifestou nesta terça-feira (25) sobre o caso da nomeação da sogra do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) ao comando da Secretaria de Cultura e Turismo um dia após o casamento do político com a filha dela, de apenas 16 anos , no início deste mês.

De acordo com o portal BandaB , a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS) defendeu a nomeação de Marilene Rode, alegando que ela possui 26 anos de experiência no serviço público e já atuou na prefeitura de Araucária: "informamos que a decisão acerca da composição de seu secretariado é ato discricionário do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção, inclusive nesta Municipalidade”.

Rode foi assessora na Secretaria de Educação de Araucária em 2021, tendo sido promovida à diretora geral da pasta em março de 2022. Agora, no dia 14 deste mês, após o casamento de sua filha com o prefeito Hussein, tornou-se a Secretária de Cultura e Turismo. A irmã de Marilene, Elizangela Rode, também é comissionada na prefeitura, atuando como Secretária de Planejamento desde outubro de 2022.

Sobre o casamento do prefeito de 65 anos com uma adolescente de 16 , a SMCS alegou que apenas se manifesta acerca de atos praticados por agentes da prefeitura “no estrito exercício do cargo para o qual foram eleitos e/ou nomeados, bem como em situações em que o fato questionado influencie diretamente na execução da política pública de responsabilidade de seu praticante”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.