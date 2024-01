Processo que pode cassar Moro é liberado para julgamento no TRE-PR

Apoie o 247

247 - O desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, do Tribunal Regional Eleitoral no Paraná (TRE-PR), determinou que o julgamento do ex-juiz suspeito e hoje senador, Sergio Moro, seja marcado "na primeira data possível".

“Inclua-se em pauta para julgamento na primeira data possível”, disse Falavinha, relator dos processos, nesta terça-feira (30), conforme citado pela CartaCapital.

Com isso, as duas ações contra Moro foram liberadas para julgamento. A próxima sessão presencial do tribunal será em 5 de fevereiro. >>> SAIBA MAIS: Moraes ordena publicação urgente de edital no TRE-PR, evitando atrasos no caso Moro

As ações acusam Moro de abuso de poder econômico, político e uso indevido de meios de comunicação em sua campanha ao Senado no ano passado. O Ministério Público já se manifestou favoravelmente à perda do mandato de Moro por abuso de poder econômico, citando gastos de R$ 2,03 milhões na pré-campanha do senador.

A soma de investimentos corresponde a mais de 45% do limite de gastos para a eleição de senador no Paraná. Durante o período oficial da campanha, Moro gastou R$ 4,2 milhões, mais do que o dobro da média de gastos dos dez candidatos ao pleito no estado.

