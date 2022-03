PT aciona Justiça eleitoral contra Alvaro Dias, padrinho de Moro que divulgou pesquisa sem registro no TSE

Apoie o 247

ICL

247 - O diretório do PT do Paraná protocolou nesta segunda-feira (29) junto à Justiça Eleitoral do estado uma representação contra o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) por conta da divulgação de uma pesquisa para o Senado em que o parlamentar aparece na liderança isolada, mas o levantamento não teve registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O partido pediu que a Justiça Eleitoral mande remover os conteúdos relacionados à pesquisa falsa, e aplique multa diária em caso de descumprimento da solicitação.

A nota foi assinada pelos advogados Luiz Eduardo Peccinin, Lygia Maria Copi e Priscilla Bartolomeu Copi, que representam o PT paranaense, de acordo com o portal Uol.

Os dados foram postados em um grupo de imprensa com mais de 150 pessoas, entre repórteres e jornalistas do estado e de outras regiões do país, além de políticos e artistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a representação, "da maneira como foi divulgada, não há como ter certeza se a pesquisa existe ou se é inverídica, o que pode levar inclusive à desinformação do eleitor", diz nota divulgada pelos

"Em razão disso, entendeu o Partido dos Trabalhadores por acionar o TRE/PR, a fim de suspender a divulgação ilegal do levantamento, além de aplicar a multa prevista na legislação ao senador, no importe mínimo de R$ 53 mil", afirma o comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE