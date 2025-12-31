PT de Santa Rosa formaliza primeira chapa para eleições internas

247 - A disputa pelo comando do Partido dos Trabalhadores (PT) em Santa Rosa (RS) deu um passo decisivo nesta segunda-feira (14), com a formalização da primeira chapa inscrita para as eleições internas marcadas para junho. O grupo é liderado por Valmor Muller, que colocou oficialmente seu nome à disposição para presidir o diretório municipal, tendo a professora Rosane Almeida como candidata à vice-presidência.

De acordo com o Jornal Noroeste, a tendência é de que a chapa encabeçada por Valmor Muller seja a única a concorrer no pleito partidário, já que até o momento não surgiram outros grupos interessados em disputar a direção local.

Com o slogan “Renovar sonhos, reascender lutas”, a composição apresentada reúne militantes que representam diferentes fases do PT em Santa Rosa. A proposta combina quadros que ingressaram mais recentemente na vida partidária com nomes históricos, ligados à trajetória de construção e consolidação do partido no município.

Em nota divulgada pelo grupo, os integrantes destacam o legado da sigla na política local e reafirmam o compromisso com a população. “Somos parte de uma história vitoriosa do Partido dos Trabalhadores em Santa Rosa, um partido que sempre esteve ao lado do povo, que já elegeu deputados, vereadoras e vereadores comprometidos, e que foi responsável por um dos melhores governos municipais que nossa cidade já teve”, afirma o texto.

O calendário das eleições internas do PT passou por ajustes definidos pela direção nacional da legenda. O prazo para inscrição de chapas foi prorrogado até o mês de maio, abrangendo as disputas nos níveis municipal, estadual e nacional, o que mantém aberta a possibilidade de novas inscrições, embora o cenário local aponte para candidatura única.

Além de Valmor Muller e Rosane Almeida, a chapa apresentada para compor o novo diretório municipal é formada por Airton Rodrigues da Silva, Carlos Alberto Weiler, Elenir Brum, Felipe Zaguetti, Heitor Henrique Cardoso, Jonas Fusiger, Luis Carlos Martins, Mara Guacira Alves, Marcia Carvalho, Nara Schmidt, Neusete Rigo, Orlando Desconsi, Paulo Schultz, Rosangela Klein Schuster, Sandra Lunardi, Savio dos Santos, Sergio Sausen, Simone Spindler e Terezinha Lazzaretti Krolikowski.