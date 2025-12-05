Refap registra recorde histórico na produção de diesel S-10

247 - A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), localizada em Canoas (RS), registrou em novembro um desempenho inédito na produção de diesel S-10, consolidando um avanço significativo na oferta do combustível de menor teor de enxofre. No mês, a unidade atingiu 274,8 milhões de litros, superando em 7% o recorde anterior.

O volume produzido seria suficiente para abastecer aproximadamente 920 mil ônibus urbanos, considerando tanques médios de 300 litros.

O desempenho também se refletiu nas vendas, que somaram 277,2 milhões de litros no período. Para o gerente geral da Refap, Marcus Aurelius Valenti, o resultado evidencia o aumento da procura pelo diesel S-10 e os esforços da companhia para ampliar a oferta de combustíveis menos poluentes. “A Petrobras vem atuando para elevar a produção de diesel S-10, com novos projetos e maior eficiência no uso dos ativos. Trabalhamos sempre de forma segura e competitiva, atendendo às necessidades do mercado e aos requisitos de qualidade dos derivados”, afirmou.

Com teor máximo de 10 partes por milhão de enxofre, o diesel S-10 é considerado estratégico pela Petrobras. Destinado a motores fabricados a partir de 2012, ele atende às normas do Conama para redução de emissões, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e para a diminuição do impacto ambiental.

A Refap possui capacidade de processar 35 milhões de litros de petróleo por dia e fabrica, além do diesel S-10 e S-500, gasolina, QAV-1 (JET), nafta petroquímica, GLP, propeno, asfalto e óleo combustível.

Investimentos robustos para ampliar o refino

O novo Plano de Negócios da Petrobras prevê US$ 15,8 bilhões em investimentos no segmento de Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes (RTC) até 2030. Entre 2026 e 2030, a estatal projeta elevar a fatia do diesel em sua produção total de 40% para 45%, com redução contínua do teor de enxofre e maior qualidade do combustível.

Projetos estratégicos — como a conclusão do Trem 2 da Rnest, em Pernambuco, e o Refino Boaventura — devem ampliar a capacidade nacional de produção de diesel S-10 em 307 mil barris por dia até 2030, somando novos volumes e substituindo gradualmente o diesel S-500.

Segundo o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, o pacote de investimentos reforça a modernização das unidades de refino. “Estamos modernizando o parque de refino, ampliando nossa capacidade e fortalecendo a eficiência operacional. Investir no refino é essencial para garantir o desempenho global das nossas unidades e atender à crescente demanda por combustíveis de qualidade”, destacou.