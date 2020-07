Requião: espero que Bolsonaro seja tratado com água consagrada do Malafaia

"Espero que o nosso presidente Bolsonaro, supostamente contaminado pelo COVID-19, seja imediatamente tratado com água consagrada do pastor Malafaia, do RR Soares, e alimentado com feijão sagrado do pastor Waldemiro", afirmou o ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) no Twitter edit

247 - O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) fez ironias no Twitter ao desejar que Jair Bolsonaro, com sintomas de coronavírus, faça tratamento com os remédios milagrosos de pastores bolsonaristas.

"Espero que o nosso presidente Bolsonaro, supostamente contaminado pelo COVID-19, seja imediatamente tratado com água consagrada do pastor Malafaia, do RR Soares, e alimentado com feijão sagrado do pastor Waldemiro. Melhoras imediatas presidente", escreveu o parlamentar no Twitter.

Bolsonaro passou a se medicar com a cloroquina, remédio sem comprovação científica.

