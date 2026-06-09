Turista que pulou nas Cataratas do Iguaçu para pegar celular pode ser multado e proibido de voltar ao parque, diz Governo

247 - O turista brasileiro que pulou nas Cataratas do Iguaçu para recuperar um celular pode ser multado, receber advertência e até ter o acesso futuro ao Parque Nacional do Iguaçu restringido. O caso ocorreu no sábado (6), no lado brasileiro das quedas, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e passou a ser analisado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Governo Federal. As informações são do g1.

De acordo com o g1, o ICMBio informou que aguarda o envio de um relatório detalhado da Urbia Cataratas, concessionária responsável pela gestão do Parque Nacional do Iguaçu. O documento será usado para apurar as circunstâncias da ocorrência e verificar se os procedimentos de segurança foram corretamente adotados durante o episódio.

Em nota, o instituto afirmou que a análise poderá resultar em sanções administrativas ao visitante. “O ICMBio aguarda o envio, por parte da concessionária, de um relatório detalhado sobre a ocorrência para apuração do caso e avaliação das medidas administrativas cabíveis, conforme previsto nas normas de visitação, podendo incluir multa, advertência e até mesmo a restrição de acesso futuro ao Parque Nacional do Iguaçu”, diz o comunicado.

O ICMBio também informou que irá avaliar a atuação da concessionária responsável pela unidade. “O ICMBio vai verificar se o protocolo de segurança foi adequadamente conduzido pela concessionária nesta ocasião”, afirmou o órgão.

A Urbia Cataratas foi procurada para comentar o relatório solicitado pelo Governo Federal, mas não havia se manifestado até a última atualização da reportagem original.

O episódio foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais. Nas imagens, o turista aparece se pendurando na passarela de acesso à região da Garganta do Diabo, pulando em uma área próxima às quedas d’água e caminhando à beira das Cataratas para recuperar o aparelho celular. Em outra gravação, ele tenta retornar à passarela, mas tem dificuldade para subir de volta à estrutura.

A identidade do visitante não foi divulgada pela administração do parque, que informou apenas que ele é brasileiro. Após a ocorrência, o homem foi atendido por bombeiros civis da unidade, responsáveis pelo monitoramento das trilhas e das passarelas do Parque Nacional do Iguaçu.

Segundo a administração do parque, as equipes fizeram uma intervenção imediata após tomarem conhecimento da situação. “Ao tomar conhecimento da situação, os profissionais realizaram a intervenção imediata, orientaram o visitante sobre os procedimentos de segurança e acompanharam o turista até o término do passeio, quando ele foi retirado do parque”, informou a administração.

O Parque Nacional do Iguaçu reforçou que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para tirar fotografias, recuperar objetos ou por qualquer outro motivo. A orientação oficial é que visitantes acionem as equipes de emergência caso algum item caia no rio, em encostas ou em áreas de risco.

De acordo com a administração, qualquer tentativa de resgate de objetos deve ser avaliada por bombeiros e equipes de segurança, sempre conforme as condições do local. Quando necessário, a operação pode contar também com o apoio da Polícia Militar.

O parque informou que os visitantes recebem orientações de segurança de forma permanente, tanto por meio da atuação das equipes de emergência quanto pela sinalização instalada ao longo do percurso. A administração destacou que a medida busca proteger turistas, trabalhadores e demais pessoas que circulam pela unidade.

“Essa medida é fundamental para preservar a integridade dos profissionais envolvidos nas operações de resgate e garantir a segurança dos demais visitantes”, informou o parque.

O ICMBio afirmou ainda que o Parque Nacional do Iguaçu reforça a necessidade de cumprimento das normas de visitação e de comportamento responsável por parte dos turistas. O órgão destacou que essas regras são essenciais para garantir a segurança das pessoas e preservar a experiência dos visitantes em uma das áreas naturais mais conhecidas do país.