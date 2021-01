Vereadora que reclamou de colegas negros negou proposta de mudar trecho racista do hino do Rio Grande do Sul

Revista Fórum - Em 2017, a vereadora de Porto Alegre Laura Sito (PT), que era então suplente, propôs que a Câmara indicasse à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a possibilidade de mudar um trecho do hino do estado, considerado racista.

A sugestão era modificar a frase “Povo que não tem virtude acaba por ser escravo”, criticada pelos movimentos sociais negros. Na nova letra proposta por Laura o trecho seria substituído por verso inspirado na poesia de Oliveira Silveira “Povo que não tem virtude acaba por escravizar”.

Na posse dos vereadores eleitos, na última sexta-feira (1º), a Comandante Nádia tentou passar uma descompostura em seus colegas de bancada negros que não se levantaram durante a execução do hino. Fez questão que a reclamação constasse da ata da sessão.

