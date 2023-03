(Vídeo) Gleisi cobra de Bolsonaro explicações à Justiça e diz que 'o tempo sombrio do governo dele não voltará no Brasil'

A presidente nacional do PT citou algumas ações do governo Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), cobrou de Jair Bolsonaro (PL) explicações ao Judiciário e mandou um recado ao ex-ocupante do Planalto, que retorna nesta quinta-feira (30) ao Brasil depois de passar três meses nos Estados Unidos.

"Aproveita para explicar à Justiça os crimes que você é acusado de ter feito", disse a parlamentar. "Você pode voltar quando quiser. O que não voltará, jamais, é o tempo sombrio, em que você infelicitou esse País", acrescentou.

A dirigente citou ações do governo Lula em programas sociais e na economia. "Veja como o Brasil melhorou. A farra das armas acabou, o que é muito bom para o País e péssimo para os seus amigos milicianos. O Estado voltou a tratar as mulheres, os negros, indígenas e os LGBT's. A Petrobrás não vai mais cobrar gasolina em dólar. Acabou a mistura de religião com política", acrescentou.

Tá voltando, genocida? Aqui vai meu recado pro fujão que tem muito a explicar e responder. Os tempos agora são outros e o povo voltou a ter um governo sério, responsável e que cuida das pessoas. pic.twitter.com/0aOqKYASO8 March 29, 2023

Steve Bennon

A presidente do PT criticou a entrevista do jornal Folha de S.Paulo com o norte-americano Steve Bannon, que foi estrategista político do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Críticas ao Judiciário são uma das alternativas de Bannon, para ajudar partidos políticos de direita na última década. Em janeiro de 2021, quando Trump perdeu a eleição, vários apoiadores invadiram o Legislativo e acusaram o sistema eleitoral de ser fraudulento.

Em 2022, Bannon teve um encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA após o segundo turno da eleição no Brasil e aconselhou o parlamentar a questionar o resultado.

Nos últimos anos, Jair Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo. Também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de o bolsonarismo tentar um golpe. Em novembro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.