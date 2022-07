Viúva de Paulo Leminsky critica Moro por citar o poeta: "ele jamais concordaria com isso"

Ex-juiz suspeito citou versos do poema 'Incenso Fosse Música' durante o anúncio de sua pré-candidatura ao Senado edit

247 - A família do Paulo Leminsky (1944-1989) ficou indignada com o ex-juiz suspeito Sergio Moro após ele citar um poema do autor paranaense durante o anúncio de sua pré-candidatura ao Senado.

Em mensagem à coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, a poeta e tradutora Alice Ruiz, viúva de Paulo, criticou o gesto.

"É um acinte essa pessoa usar as palavras do Paulo para se promover. O Paulo Leminski jamais concordaria com isso", afirma.

Na terça-feira, 12, ao discursar durante entrevista coletiva e confirmar a sua intenção de concorrer ao Senado pelo estado do Paraná, Moro citou o poema 'Incenso Fosse Música'.

"Como disse uma vez o poeta paranaense, o grande Paulo Leminski, 'isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além'. Queremos a grandeza do Brasil e do nosso Paraná. Esse é o objetivo dessa jornada. Nada, nada vai nos deter", disse o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro.

