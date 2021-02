‘Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, é um herói do Brasil’, afirma Requião

247 - O ex-senador Roberto Requião, em entrevista à TV 247, classificou Walter Delgatti Neto, o hacker que acessou mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato, como “um herói do Brasil” por ter revelado como era o modus operandi da força-tarefa de Curitiba. Delgatti Neto teve prisão decretada pelo Ministério Público na última semana por ter concedido entrevista à TV 247.

Sob a narrativa de combate à corrupção, a Lava Jato perseguiu os nacionalistas do governo brasileiro, disse o ex-parlamentar. “Esse hacker, por decisão própria ou por circunstâncias, é um herói do Brasil por ter revelado o que é a Lava Jato. A Lava Jato se transformou, talvez não tenha começado assim, em um projeto de condenação do Brasil. A Lava Jato queria tirar todos os nacionalistas do governo e se alavancou em um pretexto de corrupção da Petrobras, que cá entre nós existia e tinha que ser evitada e condenada. Mas eles se valeram disso para trabalhar pela entrega do Brasil”.

“A Lava Jato é o desemprego, a desvalorização do trabalho, a Lava Jato é a Petrobras trabalhando para acionistas, a Lava Jato foi um verdadeiro horror na história do Brasil. Pessoal despreparado, medíocre. Esse Dallagnol era estagiário do meu secretário de segurança pública, que era promotor, e foi seduzido pelos Estados Unidos, pela fama. A Lava Jato é a vergonha do Brasil”, concluiu.

