CNI diz que decisão do Banco Central é equivocada e juros altos seguirão como limitador do crescimento

247 - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) classificou como equivocada a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, de manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano.

Em nota, a Confederação afirmou que a manutenção da Selic é "desnecessária" para o combate à inflação e apenas traz custos adicionais para a atividade econômica. Para a CNI, a Selic em 13,75% ao ano, por restringir a atividade econômica, está em nível acima do necessário para garantir a manutenção da trajetória de desaceleração da inflação nos próximos meses.

"A taxa básica de juros no patamar atual foi um dos fatores determinantes para a desaceleração da atividade econômica no final de 2022, com destaque para a retração de 0,2% no PIB do último trimestre. E seguirá sendo um limitador significativo para o crescimento da atividade em 2023, quando as previsões para o PIB indicam alta de apenas 0,88%, segundo o Boletim Focus do BC", diz a entidade das indústrias.

