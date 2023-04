Recriado por Lula, CNDI enviará desenho de nova política industrial até julho

Apoie o 247

247 - O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, anunciou que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), recriado pelo presidente Lula (PT) na quinta-feira (6), enviará ao chefe do Executivo propostas para uma nova política industrial até julho. A informação é do jornal Estadão.

A meta é gerar empregos e promover a "neoindustrialização", tendo como base a sustentabilidade, inclusão e descarbonização.

Ao Estadão/Broadcast, Rosa afirmou que "o objetivo é aquecer a economia e produzir resultados imediatos", e que o CNDI será mais forte e contará com a liderança do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria. A primeira reunião do Conselho deve ocorrer em 45 dias.

O Conselho será um amplo espaço para construção de consensos entre governo e o setor industrial. Vamos trabalhar juntos para superar os obstáculos que prejudicam nossa indústria, gerando empregos de qualidade. April 7, 2023

O fórum será composto por 20 ministérios, além do BNDES. Além disso, Alckmin indicará 21 conselheiros representantes da sociedade civil, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), entre outros.

