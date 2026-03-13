Anvisa determina apreensão de tirzepatida fabricada de forma irregular

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira (13) a apreensão de produtos que contêm tirzepatida manipulada fabricados pela empresa El Elyon de Manipulação Ltda, registrada em Guarulhos, na Grande São Paulo. A substância é utilizada no tratamento do diabetes tipo 2 e também tem sido estudada para controle de peso. A medida também proíbe a comercialização, a distribuição, a importação, a manipulação e qualquer tipo de propaganda dos produtos relacionados. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Segundo a Anvisa, o item divulgado como Tirzepatide estava sendo comercializado sem registro sanitário no Brasil. A agência informou ainda que a empresa responsável pela fabricação não possui autorização de funcionamento para produzir esse tipo de medicamento. Na prática, a ausência de autorização significa que o produto não passou pelas etapas exigidas de avaliação técnica que comprovam qualidade, segurança e eficácia, além de não ter recebido aprovação formal do órgão regulador.

No mercado internacional, medicamentos com o princípio ativo da tirzepatida ganharam destaque por seu efeito relacionado à redução do apetite e à perda de peso. No Brasil, a substância possui patente válida até 2036, o que restringe sua produção e comercialização a fabricantes autorizados. A Anvisa alerta que versões manipuladas ou vendidas sem registro podem representar risco ao consumidor, pois não há garantia sobre a composição, a dosagem correta ou a ausência de contaminantes.