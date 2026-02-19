Anvisa apura 65 mortes associadas ao uso de canetas emagrecedoras no Brasil

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) investiga 65 mortes classificadas como suspeitas de complicações relacionadas ao uso de canetas emagrecedoras no Brasil. De acordo com a agência, entre 1º de dezembro de 2018 e 7 de dezembro de 2025, foram registradas 2.436 notificações de eventos adversos ligados a esses medicamentos no sistema Vigimed. As informações são da CNN Brasil.

As notificações envolvem quatro princípios ativos utilizados no tratamento de diabetes e obesidade. Entre eles estão a semaglutida, comercializada como Ozempic e Wegovy, a liraglutida, que já possui versões biossimilares produzidas por diferentes laboratórios, a dulaglutida e a tirzepatida, vendida como Mounjaro.

Entre os eventos adversos notificados, 145 registros envolvem diferentes formas de pancreatite, incluindo pancreatite aguda, crônica, necrosante e obstrutiva. Considerando também dados provenientes de pesquisas clínicas, esse número chega a 225 ocorrências. Dos casos relacionados à pancreatite, seis foram reportados como mortes. A Anvisa informou que a bula desses medicamentos no Brasil "já traz a possibilidade de ocorrência deste tipo de complicação."