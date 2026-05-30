Anvisa estabelece preço de caneta emagrecedora nacional

247 - A primeira caneta de semaglutida produzida no Brasil, o Ozivy, da EMS, teve seu preço máximo definido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), etapa obrigatória para que o medicamento possa chegar às farmácias do país.

As informações são do g1. De acordo com a reportagem, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão vinculado à Anvisa, estabeleceu para o Ozivy um teto equivalente ao do Ozempic, medicamento da Novo Nordisk que já é comercializado no Brasil.

Com a decisão, a EMS poderá praticar preço máximo semelhante ao da concorrente estrangeira. A empresa, no entanto, informou que pretende colocar o produto no mercado com valor cerca de 30% menor do que os medicamentos similares disponíveis atualmente.

O preço máximo ao consumidor para as canetas de 1,5 ml foi fixado em R$ 803,44, sem a incidência do ICMS. Como o imposto varia de acordo com cada estado, o valor final pode mudar conforme a região do país. Em São Paulo, onde a alíquota é de 18%, o teto chega a R$ 1.314,37. Em Alagoas, com alíquota de 19%, o limite sobe para R$ 1.330,60.

ém serão lançadas pela EMS, o preço máPara as versões de 3 ml, que tambximo sem imposto foi estabelecido em R$ 1.399,72. O teto regulatório, porém, não significa necessariamente o valor que será cobrado nas farmácias, já que o preço de venda ao consumidor depende da estratégia comercial da fabricante.

A definição do preço é uma etapa central para a entrada do Ozivy no mercado brasileiro. Nenhum medicamento pode ser vendido no país antes de ter o preço máximo autorizado pela CMED. Além disso, farmácias e demais pontos de venda não podem cobrar acima do teto regulatório estabelecido pelo órgão.

Na análise do caso, a CMED enquadrou o Ozivy na chamada “categoria 4”, aplicada a novas apresentações de medicamentos que já existem no mercado. Por esse critério, a caneta brasileira foi comparada ao Ozempic e ao Wegovy, ambos da Novo Nordisk, o que permitiu a definição de um preço máximo equivalente.

A EMS afirmou, no anúncio da aprovação do Ozivy, que pretende vender o medicamento por valores 30% menores que os praticados pela concorrência. Atualmente, segundo o g1, canetas de menor dosagem do Ozempic podem ser encontradas por cerca de R$ 900. Se a redução anunciada for aplicada, a expectativa é que o Ozivy possa chegar ao mercado com preço próximo de R$ 630.

Procurada pelo g1, a EMS informou que deve apresentar ainda nesta semana o preço de mercado do medicamento e a data prevista para o início das vendas nas farmácias.

A aprovação do Ozivy ocorre após o fim da patente da semaglutida da Novo Nordisk, movimento que pode ampliar a concorrência no setor. Especialistas ouvidos pela reportagem avaliam que a entrada de novos fabricantes tende a aquecer o mercado e pode contribuir para a redução dos preços.

Até o início deste ano, a Anvisa tinha 17 pedidos de registro de medicamentos à base de semaglutida. O Ozivy foi o primeiro a receber aprovação, abrindo caminho para a produção nacional desse tipo de medicamento.

A Novo Nordisk, antiga detentora da patente, já vinha sinalizando mudanças em sua política comercial. Entre as estratégias citadas está a oferta de uma unidade de entrada gratuitamente na compra de duas unidades, em um cenário de maior disputa pelo mercado.

A EMS foi autorizada a produzir quatro apresentações do Ozivy, todas com solução injetável de 1,34 mg/ml. As versões previstas incluem cartucho de 1,5 ml com caneta aplicadora, dois cartuchos de 1,5 ml, cartucho de 3 ml e dois cartuchos de 3 ml.

Com a definição do teto de preço, o Ozivy avança para a fase final antes da chegada às farmácias. A expectativa agora recai sobre o valor efetivo que será anunciado pela EMS e sobre a data em que a primeira caneta brasileira de semaglutida estará disponível ao consumidor.