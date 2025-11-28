Bactérias: Anvisa determina recolhimento de lotes de sabão famoso no Brasil

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou, nesta quinta-feira (27), o recolhimento imediato de diversos lotes de sabão líquido das linhas Ypê e Tixan Ypê, após a identificação de contaminação por uma bactéria potencialmente nociva à saúde. A determinação, divulgada inicialmente pela CNN Brasil, também inclui produtos capilares fabricados por outra empresa.

Segundo o relatório submetido à autoridade sanitária, a própria Química Amparo Ltda., responsável pela produção dos lava-roupas Ypê, detectou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa durante análises de rotina. O micro-organismo, típico de ambientes úmidos, pode causar infecções de pele e atingir o sistema urinário ou respiratório, especialmente em pessoas com imunidade comprometida.

A Anvisa determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos lotes contaminados, que incluem unidades das linhas Ypê Express, Tixan Ypê e Ypê Power Act. A medida é preventiva, mas considerada necessária diante do risco sanitário associado à bactéria. Mesmo assim, a fabricante esclarece que o perigo ao consumidor é classificado como baixo em função das características de uso do produto, que envolve diluição em água e pouco contato direto com a pele.

Em nota oficial, a Química Amparo informou que a decisão da Anvisa decorre de análises conduzidas pela própria empresa, que já havia iniciado o recolhimento voluntário. “A Química Amparo já havia identificado a necessidade do recolhimento e comunicado ao mercado, com informações divulgadas em todos os canais oficiais da marca.”, afirmou a companhia, reforçando o caráter preventivo da iniciativa.

Além dos produtos de limpeza, a fiscalização também alcança o produto capilar Smart Hair Micro – Smart GR, da Klug Indústria Química e de Cosméticos Ltda. De acordo com a Anvisa, o item estava regularizado de forma inadequada, o que motivou sua retirada imediata do mercado. A CNN Brasil informou que tentou contato com a empresa, mas ainda não obteve retorno.

A agência orienta consumidores a verificarem os números dos lotes antes do uso e, caso identifiquem produtos afetados, interromperem sua utilização. Quem já adquiriu unidades envolvidas no recall deve buscar orientação diretamente com os canais de atendimento das fabricantes.

A decisão prevê a suspensão, comercialização, distribuição e uso dos seguintes lotes: