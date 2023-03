Brasileiros terão prioridade na volta do Mais Médicos, diz Pimenta

Apoie o 247

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, anunciou neste sábado (18) a retomada do programa Mais Médicos , que será rebatizado como Mais Saúde para o Brasil. O objetivo é ampliar o atendimento na área de saúde, com prioridade para brasileiros, além de contar com a atuação de outros profissionais como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais nas equipes.

O programa será lançado na próxima segunda-feira (20), no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Pimenta, a iniciativa também visa a melhorar o Sistema Único de Saúde (SUS), com investimentos na construção e reformas de Unidades Básicas.

Criado no Governo @dilmabr, o Mais Médicos chegou a ser responsável por 100% da atenção primária em 1.039 municípios, contratou mais de 18 mil profissionais e beneficiou 63 milhões de brasileiros. O desmonte do programa, nos últimos anos, mostra o descaso que sofreu o SUS. — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) March 18, 2023

Com retomada do Mais Médicos será incluído profissionais especializados em diversas áreas para ampliar o atendimento à população, com incentivos de permanência nos municípios. Além disso, terá prioridade para os médicos brasileiros. March 18, 2023

Pimenta destacou que o antigo programa, criado pela então presidente Dilma Rousseff, já foi responsável por 100% da atenção primária em 1.039 municípios, contratando mais de 18 mil profissionais e beneficiando 63 milhões de brasileiros. No entanto, o desmonte do programa nos últimos anos, segundo o ministro, revelou o descaso que o SUS sofreu.

Com a retomada do Mais Saúde para o Brasil, a expectativa é que sejam anunciados incentivos para a permanência dos profissionais nas equipes e nos municípios atendidos pelo programa.

