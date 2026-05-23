Lula inaugura polo da Fiocruz para inovação no SUS

Nova sede do CDTS e centro de terapias CAR-T reforçam inovação, pesquisa e 247 - O presidente Lula (PT) participa neste sábado (23), no Rio de Janeiro, da inauguração da nova sede do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS/Fiocruz), em uma agenda voltada à inovação, à pesquisa e à soberania tecnológica no Sistema Único de Saúde (SUS). A cerimônia também marca o lançamento do Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias CAR-T da Fiocruz, iniciativa destinada a ampliar a capacidade nacional em tratamentos avançados contra cânceres como leucemia, linfoma e mieloma.

A agenda na Fundação Oswaldo Cruz encerra as celebrações pelos 125 anos da instituição e reúne Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT). Segundo o Planalto, as entregas integram a estratégia do governo de fortalecer a ciência, reduzir a dependência externa em tecnologias estratégicas e ampliar a capacidade do SUS de incorporar soluções de alto impacto para a população.

Novo CDTS amplia capacidade de inovação da Fiocruz

Criado em 2002 com apoio do Ministério da Saúde, o CDTS atua na articulação entre pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. A unidade é voltada à aceleração de projetos nas áreas de vacinas, biofármacos, medicamentos, testes diagnósticos e outras tecnologias consideradas essenciais para o SUS.

A nova sede tem 15 mil metros quadrados e foi planejada para funcionar como um hub de inovação em saúde. O espaço deve reunir pesquisadores, universidades, centros de pesquisa e parceiros nacionais e internacionais em torno de projetos estratégicos para o país.

A construção do prédio recebeu R$ 370 milhões em investimentos. Outros R$ 35 milhões foram destinados à compra de equipamentos por meio do Programa para Ampliação e Modernização de Infraestrutura do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (PDCEIS).

A entrada em funcionamento das áreas laboratoriais ocorrerá de forma gradual. A previsão é que, em setembro de 2026, os laboratórios comecem a operar em regime assistido com a construtora. A partir de janeiro de 2027, as áreas laboratoriais devem iniciar operação progressiva, acompanhando os processos de validação e qualificação dos equipamentos.

Fiocruz terá centro para terapias CAR-T

Um dos principais pontos da agenda é o lançamento do Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias CAR-T da Fiocruz. Com investimento de R$ 330 milhões do governo federal, a iniciativa busca viabilizar no Brasil a produção 100% nacional de uma das terapias mais avançadas do mundo contra determinados tipos de câncer.

A tecnologia CAR-T utiliza células de defesa do próprio paciente. Elas são retiradas, modificadas geneticamente em laboratório e reinseridas no organismo já reprogramadas para combater células cancerígenas. A abordagem poderá beneficiar pessoas com leucemia, linfoma e mieloma.

O projeto envolve transferência de tecnologia, realização de estudos clínicos e produção nacional futura das terapias. A expectativa é reduzir custos e ampliar as possibilidades de acesso pelo SUS.

Nos Estados Unidos, tratamentos CAR-T comercializados atualmente custam entre US$ 350 mil e US$ 400 mil por dose. Com a produção nacional, a projeção é que o valor possa cair para cerca de 10% do custo praticado hoje.

A iniciativa resulta de uma parceria firmada em 2023 entre a Fiocruz, o Ministério da Saúde e a organização norte-americana Caring Cross. De acordo com a Fiocruz, os primeiros pacientes participantes dos estudos clínicos devem começar a receber o tratamento experimental no segundo semestre deste ano.

Soberania tecnológica em saúde

O CDTS e o Centro de Terapias CAR-T fazem parte da política de fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), voltada à redução da dependência do Brasil em medicamentos, vacinas e tecnologias estratégicas produzidas no exterior.

Entre os projetos conduzidos pelo CDTS estão o desenvolvimento de um antiviral brasileiro para Covid-19 e arboviroses, novos testes diagnósticos para a doença de Chagas e tecnologias de impressão 3D aplicadas a próteses cranianas personalizadas utilizadas no SUS.

A Fiocruz também pretende consolidar no novo centro uma plataforma nacional de desenvolvimento de vacinas com tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), considerada uma das mais inovadoras da área biomédica.

Veículos para pacientes do SUS no Rio

Durante a agenda na Fiocruz, Lula e Padilha também entregam os primeiros veículos do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde destinados ao estado do Rio de Janeiro. Serão 42 veículos ao todo: 40 micro-ônibus, duas vans e uma ambulância do SAMU 192.

A iniciativa busca ampliar o transporte de pacientes do SUS para atendimentos especializados e serviços de urgência. Os veículos beneficiarão 39 municípios fluminenses e facilitarão o deslocamento de pessoas que precisam percorrer longas distâncias para consultas, exames, cirurgias, sessões de radioterapia, hemodiálise e outros tratamentos.

O investimento total supera R$ 24,2 milhões, com recursos do programa Agora Tem Especialistas e do Novo PAC Saúde. Em escala nacional, o Caminhos da Saúde prevê a entrega de 3,3 mil veículos, entre vans, micro-ônibus e ambulâncias, com investimento superior a R$ 1,4 bilhão para fortalecer o acesso contínuo a cuidados especializados no SUS.