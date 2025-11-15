Ministério da Saúde firma acordo para construção de primeiro hospital inteligente do SUS

247 - O Ministério da Saúde anunciou um acordo que viabiliza a construção do primeiro hospital inteligente do Sistema Único de Saúde, que será instalado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-USP). A iniciativa integra uma estratégia mais ampla de modernização tecnológica da saúde pública brasileira. As informações são da Agência Brasil.

A parceria foi oficializada nesta sexta-feira (14) em um acordo que reúne o Ministério da Saúde, a USP e o governo do estado de São Paulo, responsável pela cessão do terreno.

O projeto prevê a criação do Instituto Tecnológico de Emergência do HC-USP e a implementação de uma rede nacional de serviços de saúde de alta precisão. Essa rede incluirá 14 novas UTIs distribuídas pelas cinco regiões do país, além da modernização de centros de excelência no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Para viabilizar a iniciativa, o Ministério da Saúde finaliza as etapas de solicitação de investimento ao Banco do BRICS, estimado em R$ 1,7 bilhão.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou o caráter estratégico da cooperação internacional que sustenta o projeto. “O Brasil entra com força nesse novo ambiente global de reorganização da saúde, onde tecnologia da informação, inteligência artificial e práticas inovadoras estão redesenhando a forma de cuidar das pessoas. Esse projeto é um marco para o SUS, para a inovação tecnológica e para o papel do país no cenário internacional”, afirmou.

Idealizadora do Hospital Inteligente de Urgência e Emergência, a professora titular de Emergências da Faculdade de Medicina da USP, Ludhmila Hajjar, destacou o impacto das novas tecnologias no cuidado intensivo. “O paciente grave, de emergência, é o que mais se beneficia dessas tecnologias redutoras de tempo, que vão instituir terapias personalizadas. Esse hospital dá um salto para a medicina de precisão, centrada no paciente. É um SUS que vai cuidar de maneira eficiente e segura do paciente de alta complexidade”, disse.

A criação da rede nacional de medicina de alta precisão integra o Programa Agora Tem Especialistas, voltado à expansão da atenção especializada. A proposta foi apresentada por Padilha ao Banco do BRICS em março. Em julho, a presidente Dilma Rousseff, que comanda a instituição financeira, destacou o avanço do projeto durante encontro de líderes do bloco no Rio de Janeiro.

Em outubro, durante visita oficial à China, Padilha fechou novos acordos de cooperação tecnológica com instituições chinesas e apresentou novamente o plano ao banco para reforçar o pedido de financiamento. Uma missão técnica do BRICS já esteve no terreno destinado ao futuro instituto. A assinatura do acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde, o governo paulista, a Faculdade de Medicina da USP e o Hospital das Clínicas conclui a documentação necessária para a avaliação final do financiamento.