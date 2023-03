OMS muda recomendação sobre dose de reforço da vacina contra covid

Segundo a entidade, doses de reforço não são necessárias em pessoas com menos de 60 anos de risco médio, e de seis meses a 17 anos com comorbidades edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que adultos saudáveis não precisam de uma dose adicional da vacina contra covid-19, além da vacinação primária e um primeiro reforço porque os benefícios "são mínimos". A informação foi divulgada pela agência AFP.

De acordo com a entidade, os "benefícios para a saúde são reduzidos" em pessoas com menos de 60 anos de risco médio, e de seis meses a 17 anos com comorbidades.

>>> Aliados temem que Bolsonaro seja levado pela PF para prestar depoimento assim que pisar no Brasil

Idosos, adultos com outras patologias, imunossuprimidos, grávidas e profissionais de saúde são aconselhados a receber uma dose de reforço após a vacinação inicial e o primeiro reforço.

O Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (SAGE) da OMS recomenda um intervalo de seis a 12 meses entre os reforços dependendo das comorbidades.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.