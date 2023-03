Aliados temem que Bolsonaro seja levado pela PF para prestar depoimento assim que pisar no Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O círculo próximo de Jair Bolsonaro, incluindo membros de seu partido, o PL, teme que o ex-ocupante do Palácio do Planalto possa ser convocado ou interrogado pela Polícia Federal assim que pisar em Brasília, retornando de sua viagem de meses aos EUA . A informação é da colunista Bela Megale do jornal O Globo.

De acordo com assessores do presidente, não há, atualmente, intenção de prender Jair Bolsonaro. Na opinião deles, membros do governo Lula (PT) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estariam inseguros se essa medida poderia gerar ainda mais turbulências no cenário político nacional e até mesmo beneficiar Bolsonaro. No entanto, parlamentares do PL afirmam que uma convocação para depoimento na Polícia Federal já na chegada do ex-presidente ao Brasil seria prejudicial, criando uma pauta negativa.

>>> Irado, Bolsonaro reage com xingamentos ao saber do esquema de segurança para o seu retorno ao Brasil

No entanto, durante a reunião entre a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e outras autoridades que organizaram o esquema de segurança para a chegada de Bolsonaro, foi debatida inclusive a possibilidade de que uma ordem de prisão pudesse ser cumprida.

Além do caso das joias que foram trazidas ilegalmente da Arábia Saudita , existem outras ações judiciais direcionadas ao ex-presidente, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na Justiça comum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.