Psicóloga afirma que dano psíquico é maior se menina grávida de estuprador mantiver gravidez

247 - A psicóloga Daniela Pedroso, 48, comentou a decisão da juíza Joana Ribeiro que negou o aborto legal a uma menina de 11 anos vítima de estupro, em Santa Catarina, e destacou os "danos psíquicos" a crianças quando elas continuam com a gestação.

"Os estudos internacionais mostram que os danos psíquicos serão mais severos se essas meninas levarem a gestação a termo por não terem acesso a um abortamento seguro. A adoção também é mais prejudicial do ponto de vista psicológico do que interromper a gestação", disse em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, publicada nesta quarta-feira (22).

A profissional afirmou ser comum ela receber pacientes jovens e grávidas. "Porque não elas não têm conhecimento do seu próprio corpo. Não sabem que aquilo que sofreu foi um abuso sexual. Atendi uma vez uma menina de dez anos que chegou grávida ao serviço. Ela estava no banho e viu sair leite do seio e gritou pela mãe. Foi aí que ela conseguiu contar para a mãe que tinha sido estuprada pelo padrasto. Estava grávida de cerca de 20 semanas", contou.

Questionada sobre como é o atendimento psicológico dessas meninas, a psicóloga disse que "é sentar no chão e brincar com elas". "É ludoterapia, como se eu estivesse diante de outra criança com qualquer outra queixa. O trabalho da psicologia é acolher essas meninas, dar voz ao sentimento delas. São meninas que não entenderam o está acontecendo, que foram estupradas. Tem toda a questão da vulnerabilidade delas".

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem pelo menos quatro denúncias contra a juíza de Santa Catarina.

