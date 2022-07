Varíola dos macacos: como se proteger em meios de transporte? Especialistas dão dicas

Apoie o 247

247 - O Brasil teve a confirmação de sua primeira morte relacionada à varíola dos macacos nesta sexta-feira (29). A doença, que já tem mais de mil casos no país, é contagiosa e os meios de transporte podem apresentar riscos. Pensando nisso, especialistas dão dicas de como se proteger em carros, ônibus, trens e metrôs.

Ao portal UOL Carros, a professora Raquel Stucchi, da Unicamp, alertou quanto ao contato pele a pele: "A forma de contágio mais comum é o toque em pessoas infectadas. Se você vai fazer uma viagem prolongada e tiver contato com alguém com o vírus, será arriscado demais. Se eu tiver uma lesão e encostar em outro indivíduo, será um risco muito grande."

Ela aconselha a utilizar roupas de manga longa e calças caso haja risco de contato pele a pele em transportes coletivos. Além disso, o uso de máscaras e álcool em gel pode ajudar bastante.

Também é importante evitar tocar áreas de contato dos veículos, como maçanetas, manivelas, botões para abrir ou fechar os vidros elétricos. Se for sentar em bancos, não fique exposto, recomenda a pesquisadora Camila Malta Romano, do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP):

"Há ambientes em que a contaminação é mais descontrolada, seja Uber, táxi ou ônibus. Então, sempre tente não deixar áreas do corpo expostas. Não se sente com bermuda. Ainda não há um estudo sobre o quanto o tecido protege, não temos essa informação. Porém, quanto menos contato com a secreção com uma ferida, melhor", afirmou a cientista ao UOL Carros.

