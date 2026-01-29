Dezenas de pessoas ficam soterradas após avalanche de neve na Índia

247 - Uma avalanche de grandes proporções atingiu nesta quinta-feira (29) uma aldeia da região de Chamoli, no estado indiano de Uttarakhand, no Himalaia, deixando ao menos 41 mortos. As informações foram divulgadas por autoridades locais indianas, que acompanham as operações de resgate e monitoram as condições climáticas na área afetada.

Segundo dados oficiais citados por autoridades regionais e por órgãos de monitoramento climático da Índia, o desastre ocorreu após vários dias consecutivos de nevascas intensas, que aumentaram significativamente o risco de avalanches e deslizamentos nas áreas de alta montanha.

A localidade atingida fica a menos de cinco quilômetros do templo hindu de Badrinath, um dos mais importantes centros de peregrinação do país. O santuário recebe centenas de milhares de fiéis todos os anos, especialmente durante a temporada religiosa, o que amplia a preocupação com a segurança na região.

De acordo com os relatos das equipes de emergência, a avalanche atingiu contêineres usados como alojamento por trabalhadores da Organização de Rodovias de Fronteira da Índia (BRO). Os profissionais atuavam em obras de infraestrutura em uma área remota e de difícil acesso, característica comum da região montanhosa de Uttarakhand.

O ministro-chefe do estado, Pushkar Singh Dhami, informou que os trabalhadores resgatados não sofreram ferimentos, apesar da violência do deslizamento de neve. As buscas por possíveis vítimas continuaram ao longo do dia, enquanto equipes especializadas enfrentavam condições climáticas adversas.

O Departamento Meteorológico da Índia emitiu um novo alerta para a região, prevendo a chegada de uma tempestade classificada como “forte a muito forte”. A previsão indica a possibilidade de pelo menos mais 12 centímetros de neve, o que eleva o risco de novas avalanches e dificulta as operações de resgate.

Uttarakhand possui um histórico recente de tragédias relacionadas a fenômenos naturais extremos. Em fevereiro de 2021, o rompimento de parte de uma geleira provocou a morte de pelo menos 80 pessoas e deixou mais de 200 desaparecidas. No ano seguinte, outra avalanche causou a morte de 16 pessoas, reforçando a vulnerabilidade da região diante das mudanças climáticas e das condições severas do Himalaia.